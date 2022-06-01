Росіяни знову обстріляли Гуляйполе: у будинках вибиті вікна і двері, зруйновані подвір’я

На Запоріжжі триває протистояння наших воїнів із російськими загарбниками. Ворог не припиняє обстрілів мирних населених пунктів для завдання шкоди цивільним.

Російські окупанти чи не кожен день здійснюють обстріли Гуляйполя. Ворог скеровує свої снаряди на місцеве населення.

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Черговий обстріл Гуляйполя

Як повідомляє Національна поліція, російські окупанти знову обстріляли Гуляйполе. До них звернулося багато громадян для фіксації злочинів росіян. На щастя, інформація про постраждалих до правоохоронців не надходила.

Після огляду місця подій поліція зафіксувала понад 10 фактів руйнування будинків мирних мешканців. Снаряди ворога вибили вікна, пошкодили дахи та стіни. Також у багатьох людей постраждали господарські будівлі на прибудинковій території.

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Російські окупанти не перестають обстрілювати Комишуваху. Ворожа канонада по мирних будинках тривала кілька годин. Місцеві мешканці, які досі не виїхали, встигли сховатися у підвалах, жертв та поранених немає.

З громади Гуляйполя виїхало майже 80% мешканців, ситуація в районі дуже складна. Кожного дня ворог гатить по мирних будинках, цілком усвідомлено намагаючись завдати шкоди мирному населенню та цивільній інфраструктурі.

Нашим мужнім воїнам вдалося ліквідувати 15 російських окупантів та збити літак. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили ворожу техніку.

До Василівки російські окупанти почали зганяти свої старі танки. Ворог активно працює над побудовою другої лінії оборони та сподівається стримати контрнаступ ЗСУ.

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Обстріли прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей продовжуються. Окупанти запустили 6 ракет по Шосткинському району. Для атаки рашисти використали авіацію. Загиблих та постраждалих немає.

На Херсонщині контрнаступ ЗСУ проходить успішно, нашим воїнам вдається бити ворога та гнати його із зайнятих позицій. Російські окупанти вже почали обладнувати 2 та 3 лінію оборони в надії втримати контроль над окупованими територіями. Також відомо, що ворог замінував узбережжя річки Інгулець.

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