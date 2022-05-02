Росіяни знову обстріляли Миколаїв: загорілися 3 вагони

Російські окупанти ввечері 2 травня вкотре обстріляли Миколаїв. Під вогонь потрапив Корабельний район міста.

Наслідки ворожого обстрілу

Станом на 21:40 у Миколаєві все ще оголошена повітряна небезпека. Тому не ризикуйте власним життям та не виходьте з укриття, поки не буде відбою.

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Внаслідок обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики. За пів години рятувальники пожежу загасили,

– розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

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