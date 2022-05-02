Росіяни знову обстріляли Миколаїв: загорілися 3 вагони
2 травня 2022 , 21:39Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Сєнкевич Online"
Російські окупанти ввечері 2 травня вкотре обстріляли Миколаїв. Під вогонь потрапив Корабельний район міста.
Наслідки ворожого обстрілу
Станом на 21:40 у Миколаєві все ще оголошена повітряна небезпека. Тому не ризикуйте власним життям та не виходьте з укриття, поки не буде відбою.
Важливо Ракетний удар по Одесі: загинув 15-річний підліток, на місці працюють психологи
Внаслідок обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики. За пів години рятувальники пожежу загасили,
– розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Новина доповнюється...