Росіяни знову обстріляли Слов'янськ: ймовірно, касетними бомбами

Російські загарбники не припиняють обстріли мирних міст України. Цього разу під удар потрапив Слов'янськ.

Як зазначає глава Слов'янської ВА Вадим Лях, внаслідок ворожих обстрілів постраждали кілька районів міста. Мешканців вкотре закликають евакуйовуватися.

Читайте також З Маріуполя вдалося евакуювати вже понад 100 тисяч людей, – мер

Обстрілювати Слов'янськ могли касетними бомбами

Вадим Лях додав, що є ймовірність, що обстрілювали місто окупанти касетними бомбами. На щастя, внаслідок ворожого удару жертв немає. Що ж стосується збитків, то вони наразі встановлюються.

Він також попросив місцевих мешканців не зволікати з евакуацією. Так, 22 квітня об 11:00 усіх охочих очікуватимуть автобуси до Покровська. Вони стоятимуть на Привокзальній площі.

23 квітня також планується евакуація населення. Вона відбуватиметься від стоянки ЦНАПу. Автобус вивезе мешканців до Дніпра. Час і деталі оголосять згодом. Сам виїзд відбуватиметься винятково за записом. Для цього необхідно зателефонувати на один із цих номерів:

0995397867

0995398047

0995398048

0662849285

0958418082

0994350275

Не відкладайте рішення. Збирайтеся! Бережіть себе та своїх близьких,

– закликав Лях.

Нагадаємо, що 22 квітня в Україні не відкрили жодного гуманітарного коридору. Причиною цього стала небезпека на шляхах евакуації.

До теми – 79 маріупольців автобусами доїхали з Маріуполя до Запоріжжя: дивіться відео