Росіяни 20 хвилин погрожували "Кинджалами": по всій Україні лунала повітряна тривога

По всій території України пролунала повітряна тривога. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К, який є ракетоносієм "Кинджалів". Тривала вона близько 20 хвилин.

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами. Ввечері 15 травня ворог підняв у небо ракетоносій "Кинджалів". Це стало причиною увімкнення повітряної тривоги по всій території нашої держави.

Читайте також Ледь не вперше Росія вивела в Азовське море корабель з "Калібрами", – ОК "Південь"

Що відомо про ракетну загрозу

По всій території України – відбій повітряної тривоги. Будьте обережними, залишаючи укриття.Стало відомо також про активність тактичної авіації на Півдні нашої країни. Зберігається загроза запуску керованих авіабомб або авіаракет по лінії фронту на Херсонщині, Запоріжжі та суміжних районах.Про небезпеку з повітря попереджали вже і мешканців Києва. А за лічені секунди карта повітряних тривог "почервоніла" повністю.У моніторинговому каналі Monitor з'явилася інформація щодо причини оголошення повітряної тривоги. Сирени виють через підняття з аеродрому "Саваслейка" МіГ-31К. Власне, він і є тим самим ракетоносієм "Кинджалів".Україною почала ширитися повітряна тривога. Спочатку сирени лунали у Житомирській, Хмельницькій, Полтавській, Херсонській областях.

Важливо! 6 травня у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що вдалося вперше збити аеробалістичну ракету "Кинджал". Для цього використали ЗРК Patriot, який нам передала Німеччина. Попри те, що Україна вже може збивати такі повітряні цілі, наявних систем у нас недостатньо, щоб прикрити небо над усією країною. Тож повітряну тривогу продовжують оголошувати по всій території нашої держави.

Загроза в Азовському морі

Зауважимо, що раніше в ОК "Південь" поділилися актуальною інформацією. Відомо, що станом на ранок росіяни наростили своє корабельне угруповання у Чорному морі. Там фіксували 12 суден. З них – один підводний і один надводний ракетоносії.

Це вже норма, так би мовити. Водночас "ледь не вперше за часів повномасштабного вторгнення" один ракетоносій зайшов в Азовське море. Він споряджений вісьмома ракетами "Калібр". В ОК "Південь" припускають, що він чергує для того, щоб прикривати та захищати Кримський міст.

В ОК "Південь" також зазначили, що загроза атак ракетами та дронами зберігається. Крім того, слід бути обачними як на суші, так і в морі через російські міни. Зауважили у відомстві, що росіяни посилили обстріли Херсонщини. Впродовж минулої доби ворог 97 разів атакував регіон. Для цього він використав близько 440 снарядів.