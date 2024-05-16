Росіяни знову пустили "Шахеди": у низці областей лунає повітряна тривога
Увечері 16 травня російські загарбники пустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього у низці областей була повітряна тривога.
Сирени лунали першочергово для східного регіону України. 24 Канал закликає українців у тих областях, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу в УкраїніЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
У Полтавській області – повітряна тривога. У Повітряних силах зазначили, що група "Шахедів" із Запорізької прямують на Дніпропетровську область, курсом на Дніпро. У Сумській та Харківській областях – загроза застосування ударних БпЛА. Повітряні сили написали, що у Запорізькій області – загроза застосування ударних БпЛА.
У Полтавській області – повітряна тривога.
У Повітряних силах зазначили, що група "Шахедів" із Запорізької прямують на Дніпропетровську область, курсом на Дніпро.
У Сумській та Харківській областях – загроза застосування ударних БпЛА.
Повітряні сили написали, що у Запорізькій області – загроза застосування ударних БпЛА.