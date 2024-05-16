Росіяни знову пустили "Шахеди": у низці областей лунає повітряна тривога

16 травня 2024, 22:12
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Увечері 16 травня російські загарбники пустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього у низці областей була повітряна тривога.

Сирени лунали першочергово для східного регіону України. 24 Канал закликає українців у тих областях, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:28, 16 травня

У Полтавській області – повітряна тривога.

22:25, 16 травня

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:

  • Сумська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Харківська;
  • Луганська;
  • АР Крим.

Повітряна тривога 16 травня / Скриншот 24 Каналу

22:15, 16 травня

У Повітряних силах зазначили, що група "Шахедів" із Запорізької прямують на Дніпропетровську область, курсом на Дніпро.

22:07, 16 травня

У Сумській та Харківській областях – загроза застосування ударних БпЛА.

21:52, 16 травня

Повітряні сили написали, що у Запорізькій області – загроза застосування ударних БпЛА.

Автор: Владислав Кравцов