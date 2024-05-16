Росіяни знову пустили "Шахеди": у низці областей лунає повітряна тривога

Увечері 16 травня російські загарбники пустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього у низці областей була повітряна тривога.

Сирени лунали першочергово для східного регіону України. 24 Канал закликає українців у тих областях, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні

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