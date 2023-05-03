Росіяни ниють про атаку безпілотника на захисні споруди в Бєлгородській області

У Бєлгородській області 2 травня лунали вибухи. Росіяни знову розповідають про атаки безпілотників.

Так, російські ЗМІ розповідають, мовляв, безпілотник ЗСУ скинув вибуховий пристрій на місце будівництва захисних споруд. Звичайно, доказів цього не наводять, передає 24 Канал.

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У пропагандистських телеграм-каналах з'явилось повідомлення про "атаку безпілотників" близько 13 години дня недалеко від села Прилісся. Воно розташоване за кілометр від кордону.

Розказують про постраждалого

Росіяни стверджують, нібито постраждав 46-річний чоловік. Потерпілий начебто виконував земельні роботи, коли "безпілотник скинув саморобний вибуховий пристрій".

За твердженнями пропагандистів, чоловік отримав контузію, але від госпіталізації відмовився.

Вибухи на Брянщині

Розповіді про "атаку українських безпілотників" – стандартні версії окупантів, якими вони виправдовують вибухи на своїй території.

У сусідній Брянській області 2 травня також лунали вибухи. Ввечері там трапився підрив на залізниці. Жителі повідомили про 3 "хлопка", а потім з колій зійшли 2 – 3 вагони. На місце прибули пожежники.

Це сталось неподалік від станції Сніжетська в момент проходження вантажного складу, що прямував із Брянська на Карачев. Загалом він налічував 70 вагонів.

Кажуть, що ніхто не постраждав. Що саме везли вагони – не повідомляють.