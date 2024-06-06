У ГУР пояснили, чи справді росіяни зосередили в Україні та на кордоні 550 тисяч солдатів

У мережі поширювалась інформація про те, що росіяни нібито сформували на кордонах України угруповання 550 тисяч солдатів. У ГУР розповіли, чи це дійсно так.

Спікер ГУР Андрій Юсов у етері телемарафону розповів, що Росія дійсно зосередила на кордоні та на окупованих територіях України близько 550 тисяч загарбників. Проте важливо розуміти, що йдеться не лише про солдатів, але й про ФСБ та інші воєнізовані підрозділи.

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Інформація не нова

За словами Юсова, інформація про те, що росіяни зосередили на тимчасово окупованих територіях України та біля кордону близько 550 тисяч солдатів, не нова, це триває вже кілька місяців.

Вона вже кілька місяців залишається сталою і містить різні підрозділи, зокрема так званої Росгвардії, підрозділи ФСБ, спецслужб, які зосереджені на окупованих територіях з метою контролювати події в окупованих містах і місцеве населення,

– пояснив представник ГУР.

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