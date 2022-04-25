Росіяни зривають евакуацію маріупольців і брешуть, що Україна не приїжджає за ними, – Бойченко

Тисячі мирних жителів Маріуполя намагаються покинути розбомблене росіянами місто, яке перебуває у блокаді. Та російські військові постійно зривають евакуацію обстрілами та маніпулюють думками людей.

Росія намагається створити картинку, що Україна "забула" про своїх людей

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів в ефірі каналу "Рада", що декілька днів поспіль намагаються організувати евакуацію, повідомляє 24 канал. Та, за його словами, Росія зриває евакуацію мирних людей.

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Він заявив, що Росія веде інформаційну війну проти людей. Зокрема, як заявив Бойченко, окупанти оголошують про евакуацію в декількох локаціях.

З однієї локації нібито відбуватиметься евакуація до України, а з іншої – до Росії чи окупованих територій ОРДЛО.

Бойченко розповів, що маріупольці вагаються, де має відбуватися евакуація. У такий спосіб Росія намагається створити картинку, що Україна "забула" про своїх людей.

Потім на одну з локацій приїжджають автобуси, а в іншу не приїжджають. Вони (росіяни – 24 канал) наголошують про те, що "бачите, що за вами не приїжджає Україна. Тобто вам потрібно їхати до Росії",

– сказав він.

Понад 40 тисяч людей пройшли через російські фільтраційні центри

Бойченко повідомив, що понад 40 тисяч людей вже пройшли через фільтраційні центри, які розгорнула Росія. Звідти людей відправили до Росії чи ОРДЛО. Мер Маріуполя заявив, що росіяни знущаються з українців, катуючи їх.

Бойченко зазначив, що російська пропаганда намагається створити картинку, що влада покинула людей. Та він наголосив, що це не так.

Ми з першого дня війни боремося за життя наших мешканців. Чекаємо їх вдома на підконтрольній частині нашої держави,

– сказав Бойченко.

Міський голова заявив, що він, президент України, Ірина Верещук та Павло Кириленко роблять все можливе, щоб люди повернулися живими.

Яка ситуація у Маріуполі

Російські військові майже вщент знищили Маріуполь. За попередніми даними, у місті загинуло близько 22 тисяч людей.

Наразі українські військові разом із цивільними перебувають на металургійному комбінаті "Азовсталь", який росіяни безперервно бомбардують.

Хоча президент Росії віддав наказ не штурмувати "Азовсталь", росіяни продовжують бомбардувати металургійний комбінат.

Україна вимагає в Росії надати гуманітарні коридори, щоб вивезти мирних людей, але окупанти зривають евакуацію.

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