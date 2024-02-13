Духовні скрєпи: російські окупанти руйнують церкву в Мелітополі та переслідують вірян

Російські окупанти, попри свої заяви про релігійність, продовжують чинити звірства і не цураються грабувати церкви та пиляти хрести. У Мелітополі окупанти познущались з протестантської церкви "Нове покоління", а віряни були піддані жорстоким обшукам.

У березні 2022 року росіяни взялись штурмувати церкву в тимчасово окупованому Мелітополі. Про лихо, що спіткало церкву, та тиск на церковну громаду, розповіли пастор Віктор Сергєєв і його син Марк.

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Пастор розповів про звірства російських окупантів

Віктор Сергєєв – старший пастор протестантської церкви "Нове покоління". За його словами, до 24 лютого його громада була найбільшою у Мелітополі. Віряни церкви активно допомагали армії та виходили на проукраїнські мітинги.

У березні 2022 року росіяни взялися до штурму церкви. Для цього вони кувалдою розбили скляні двері.

Пастор зауважує, що після штурму церкви, окупанти взялися до обшуків у будинку пастора та всі коштовні речі, що потрапляли їм на очі, викрали.

У цей час в сусідньому будинку проводили обшуки в сина Віктора – Марка, який відповідав у церкві за патріотичне виховання дітей.

Марк зазначає, що поки лежав на холодному асфальті обличчям вниз, встиг декілька разів попрощатися із життям.

Думаю, Боже, якщо зараз будуть вбивати, а от прямо на 100% я розумів, що мене є за що – за патріотичні рухи притягнути, то думаю, хоч би, щоб діти не бачили, як тато помирає,

– підкреслює Марк.

Змушували пастора прославляти Путіна

Також Віктор Сергєєв розповів, що пізніше окупанти зігнали людей до церкви, де розпитували їх про мову, релігію та політичні вподобання.

Віктора допитували останнім. Окупанти вимагали, щоб пастор заявив, що "Путін наш цар і бог".

Наступного дня після подій, окупанти заарештували мера Мелітополя Івана Федорова. також планували затримати Віктора, але його попередили і родина вдало виїхала до вільної України.

Наразі відомо, що окупанти використовують приміщення храму як "міністерство молодіжної політики" тимчасово окупованої Запорізької області.

Величезний хрест, що стояв на вході до церкви – окупанти спиляли, а на його місці встановили російський прапор.

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