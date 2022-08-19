росіянин, який вшановує сталіна, намагався "поставити на місце" литовців: коментар письменника

Країни Балтії, як і Україна, страждають від "нездорових на голову" етнічних росіян, які повторюють наративи кремля. Один з таких персонажів, який вшановує сталіна і є громадянином Литви, намагався "поставити на місце" литовців.

марек верешко, як він сам себе називає, записав у соцмережах "звернення" до литовців. У ролику він розмахує своїм свідоцтвом про народження в Литовській радянській соціалістичній республіці та у грубій формі каже, що його ніхто з Литви депортувати не може, адже його діди "топтали цю землю".

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У Литві таких менше, ніж у Латвії та Естонії

Мельник розповів, що в Литві, на щастя, таких персонажів менше, ніж у сусідній Латвії та Естонії. Там росіяни становлять приблизно 5% від усього населення країни.

Тобто тут кремль не може створити таку ситуацію, як у Нарві (місто в Естонії – 24 канал), де люди вийшли проти знищення, як вони називають, пам'ятників радянської епохи. У Нарві живе 80% корінних росіян, і з них третина має громадянство росії,

– наголосив письменник.

Ним обов'язково займуться спецслужби

Письменник розповів, що це "звернення" з'явилось кілька днів тому. Але реакція литовських соцмереж уже кипить протестом. Тож цього чоловіка обов'язково викличуть спецслужби.

"Що характерно, ця людина вже злякалась, закрила свої акаунти і видаляє свої відео. Реакція від влади на такі речі буде точно", – підсумував Мельник.

Мельник про реакцію литовців на росіянина, який намагався "поставити їх на місце": дивіться відео

"ватників" у Балтії немало

Загалом у країнах Балтії таких персонажів, на жаль, немало. Вони мають литовські, латвійські, естонські паспорти, втім є етнічними росіянами, і що найголовніше – "ватниками". Вони є прихильниками сталінізму, радянського більшовизму, комуністичного тоталітаризму тощо і є ворожими до права інших народів на самовизначення.

Зокрема в Естонії після демонтажу пам'ятника радянському танку обурились тамтешні росіяни. Мовляв, як так, знищують нашу спільну історію, називаючи це фашизмом.

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