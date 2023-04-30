У росіян здають нерви: через постійне виглядання дронів чоловік молотком розтрощив під’їзд

У Росії почастішали випадки фіксації невідомих безпілотників у небі, через що населенню країни-терористки "трєвожно". Намагання вчасно їх побачити над власними містами доводять деяких росіян й до нервових зривів.

Через такий от нервовий зрив та власне безсилля мешканець підмосковного селища Боброве навіть вирішив з самого ранку неділі, 30 квітня, напитися. Однак завершилося це не похміллям зранку, а трощею власної квартири та під'їзду. Про це повідомляють у російських телеграм-каналах, пише 24 Канал.

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Молотком розтрощив не лише власну квартиру

Замість того, щоб тихо постраждати у куточку та під пледом, чоловік вирішив взяти до рук молотка. Ним він вщент розтрощив власну оселю, а коли й цього здалося замало – вийшов у під'їзд житлового будинку.

Серед зачинених дверей сусідів знервований та п'яний росіянин почав перераховувати кольорові коди авіапригод невидимому нікому диспетчеру. Однак робив це у дії, знищуючи інструментом все на своєму шляху.

На відео добре видно, до яких наслідків призвело раптове буйство росіянина: у його власних дверях утворилася велика "вентиляція", у сусідню кімнату можна зазирнути через величезну дірку, а через розбите вікно зсередини відкрити балкон. І це вже не кажучи про гармидер.

Росіянин розтрощив молотком власну квартиру та під'їзд: відео

Чи могло призвести це й до людських травмувань та жертв – невідомо, адже інші чоловіки його скрутили, а потім передали правоохоронцям. Ймовірно, його згодом передадуть й відповідним лікарям.

Сама Росія закликала своїх громадян виглядати безпілотники

Зазначимо, що шукати у небі дрони росіян закликала їхня ж країна. Така місцева "система ППО" повинна діяти під час травневих свят. Вочевидь, російська влада вирішила вдатися до досвіду німецько-радянської війни, коли на дахах будинків відслідковували ворожі літаки.

Військовий експерт й аналітик Андрій Харук натомість підкреслив, що сенсу у цьому – нуль.

В цьому немає сенсу, якщо немає системи сповіщення. Може, рейки повісять і вони будуть в них бити. Може росіяни змавпують і в своїх "Госуслугах" відкриють якесь сповіщення. Але реально – це свідчення того, що росіяни усвідомили незахищеність Москви, яка є найбезпечнішим містом в плані ППО. Війна постукала й у їхні віконця,

– відмітив він.

Також Андрій Харук зазначив, що поява в небі над російськими містами безпілотників і їхнє падіння хоч наразі й не приносить їм якихось матеріальних збитків, утім дуже добре впливає на психіку. Що, зокрема, й продемонстрував мешканець Бобрового.

Безпілотники з'являються частіше