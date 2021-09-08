Росіянин намагався підкупити українських прикордонників "2 квитками банку Росії"
Джерело:Державна прикордонна служба України
Прикордонникам Чернігівського загону 7 вересня оригінально пропонували хабар. Росіянин запевняв, що може дати "2 квитки банку Росії".
Це відбувалось у пункті пропуску "Сеньківка". У такий спосіб росіянин хотів підкупити службовців, адже ні він, ні його дружина не мали ПЛР-тестів на COVID-19.
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Хабар він пропонував номіналом по 5 тисяч російських рублів. Попри усі старання, його спроба виявилась невдалою.
Звісно ж, українські прикордонники відмовились брати гроші. Водночас росіянин лише втрапив у халепу, адже ситуацію задокументували та направили повідомлення до Нацполіції. Наразі гроші вилучили, а громадян повернули до Росії.
Росіянин не мав ПЛР-тесту / Фото Держприкордонслужби
Курйозні історії про хабарі: останні новини
- У Державному бюро розслідувань розповіли, у який спосіб люди намагались позбутись слідів від хабаря. Бувало, що зливали в унітаз або навіть намагались з'їсти.
- Також прикордонників намагались підкупити люди, які вакцинувались білоруським препаратом проти COVID-19.
- У "Борисполі" прикордонник поглузував з росіянина. Той також намагався дати йому хабар.