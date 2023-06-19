"Ну, щось недозрозуміли": полонений окупант відзначився думкою про напад Росії на Україну

Українські військові взяли в полон російського окупанта Олега Кабова з Республіки Комі. На питання, чому Росія вирішила почати війну проти України, росіянин припустив, що наші країни "щось недозрозуміли між собою".

Сам загарбник, якого взяли у полон наші захисники, стверджує, що знав про війну в нашій країні, однак нібито "не хотів вбивати українське населення", передає 24 Канал.

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Окупант припустив, навіщо Росія напала на Україну

Росіянин Кабов, який подолав майже 3 тисячі кілометрів, щоб приїхати на війну в Україну, розповів, що йому важко відповідати на питання про те, чому його країна вирішила почати війну проти нашої держави. Попри це, він спробував пояснити, що ж саме стало причиною нападу країни-агресорки.

Ну, щось недозрозуміли, я не знаю,

– сказав окупант.

Також росіянин був здивований, що його армія вбиває цивільне населення. Він зазначив, що його народу буцімто байдуже на українців, однак зауважив, що російські солдати вчиняють неправильно.

"Вони безладні люди, їм байдуже на українців. Проте я сам не знаю, чому вони так роблять", – підсумував Кабов.

Росіянин також розповів, що потрапив у армію добровольцем, написавши листа за власним бажанням. Однак він буцімто думав, що їхатиме "не вбивати українців", а "рити окопи й допомагати солдатам". Про своє рішення окупант жалкує, наголосивши, що він нібито має "розумову відсталість", тому не думав головою, коли ухвалював рішення їхати в Україну на війну.

Росіянин розповів, як його взяли у полон українці

Полонений росіянин підкреслив, що українські військові нормального його взяли у полон. За його словами, жодного поганого ставлення до нього не було.

Просто сказали обмундирування з себе зняти й все. До мене ставлення нормальне. Нічого поганого не казали, просто спитали, що несеш, звідки, з якого взводу,

– сказав окупант.

Також росіянин приніс патрони нашим захисникам. Крім цього, його здивувало, що до нього гарно ставилися. Адже, коли він здавався у полон, то думав, що його українські військові нібито "розстріляють".

Російські військові масово здаються в український полон