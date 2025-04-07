Втрати можна множити на три: росіянин місяцями передавав СБУ розвіддані, воюючи на боці Росії

У серпні 2022 року юрист та бізнесмен із Москви покинув свою кар'єру, дружину та двох неповнолітніх дітей та хотів піти воювати на боці України. Щоправда, прибувши у нашу країну, потрапити до ЗСУ він не зміг, але став агентом СБУ.

Таким чином чоловік пішов на фронт на боці Росії і звідти передавав Україні секретні дані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Верстку".

Читайте також КамАЗ боєприпасів не доїхав, а з ноутбуків вкрали секретні дані: як воює легіон "Свобода Росії"

До України пробрався через кордон Білорусі на Волині

43-річний Дмитро Воробйов (ім'я змінене авторами історії) стверджує, що завжди активно підтримував опозицію.

Всередині сім'ї зі своїми опозиційними поглядами я був трохи білою вороною, нібито тобі, найбільше треба, у тебе ж є все. Ну я казав, що зате навколо мене люди знедолені та жебраки. Коли почалася війна, у мене був шок, я дивився на людей у ​​метро, ​​на людей на судових засіданнях, які вирішували якісь справи про банкрутство і думав: "Хлопці, ви чим займаєтеся… треба просто вийти і піти на Червону площу",

– каже він.

Після роздумів чоловік вивчив карти і знайшов місце, де, як йому здавалося, можна перетнути кордон Білорусі та України непоміченим.

"Там Шацькі озера, якраз база відпочинку є. Вигадав легенду, що я сюди приїхав відпочити. Взяв квитки з Москви до Бресту, погуляв фортецею та поїхав на озера", – розповідає чоловік.

Кордон переходив пішки, вздовж одного з озер. Там одразу його виявили прикордонники.

Дмитро віддав їм свій паспорт та заявив, що хоче вступити до ЗСУ.

Але спочатку його відвезли на прикордонну заставу "Світязь", протримали там три дні, доставили до суду, виписали штраф за незаконний перетин кордону та дали 8 днів адміністративного арешту.

Росіянин став агентом СБУ

Відбути своє покарання чоловіку не довелося, бо із зали суду його одразу забрали співробітники СБУ.

Воробйова допитували за допомогою поліграфу, зокрема, щодо цілей перебування в Україні. Два тижні він провів "на підвалі".

Потім його відвезли назад на кордон із Білоруссю, звідки шлях чоловіка пролягав назад до Москви.

Звідти Воробйов продовжував своє спілкування зі співробітниками СБУ, після чого домовився передавати дані з фронту.

У червні 2023 року він підписав контракт та перетворився на таємного агента СБУ.

Москвич передавав дані з Кринків українській розвідці

Чоловік брав участь у складних боях на Херсонщині у жовтні 2023 року, коли було багато втрат з обох боків.

Тоді ЗСУ намагалися закріпитися на лівому березі Дніпра та витіснити окупантів із цих територій. До кінця місяця українській армії вдалося зайти у Кринки.

Воробйов регулярно їздив на ринок у сусіднє село, щоб привезти товаришам по службі їжу та сім-карти, а ще – передавав дані про місце розташування та озброєння своєї роти українській розвідці.

Чоловік стверджує, що багато військових з його роти вважаються зниклими безвісти, але він точно знає, що вони мертві – втрати можна "сміливо на три множити."

У Кринках у нас із жовтня по грудень "вивели" 80% особового складу, 1 убитий, 3 поранених, таке співвідношення. З 96 осіб у строю залишилося 20,

– каже він.

У листопаді 2023 року його роту вивели на ротацію до Генічеська та укомплектували "ще гіршим збродом", зокрема, й п'яницями. А вже 2 січня 2024 року Воробйов повернувся у Кринки.

Там йому присвоїли звання молодшого сержанта, призначили заступником командира взводу і командиром відділення. У цей період він регулярно спілкувався з місцевими та облаштував собі будинок у селі, для якого навіть роздобув сонячні панелі.

Так він воював до лютого 2024 року. У той час через Кринки проходили російські розвідники, по яких вдарив дрон.

"Я їх у свою халупу затягнув, а до вечора прилетіла "Баба Яга" (дрон ЗСУ – 24 Канал). Коли когось покришило, вони туди потім її відправляють, щоб добити. Ось мене і накрило, посікло руку, спину", – каже агент СБУ.

Після цього його відправили на лікування до Москви.

Росіянин продовжує шукати способи, як потрапити до ЗСУ

Весною 2024 року Воробйов вирішив ще раз спробувати потрапити до ЗСУ. Каже, що "сім'ю втратив", бо дружина пішла воювати на стороні Росії.

"Написав я своїм луцьким хлопцям, що набридло мені грати в Штірліца і давайте краще до вас", – стверджує він.

Після відмови чоловік пройшов співбесіду до легіону "Вільна Росія" та зв'язався із "Сибірським батальйоном", який допоміг йому перебратися в іншу країну.

Наразі він досі задається питанням, як вступити до лав ЗСУ.

Тим часом у Росії його звинуватили у самовільному залишенні частини.