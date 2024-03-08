Окупанти пропонують сховати кораблі за Кримським мостом: пропагандисти не на жарт розлютилися
Російські пропагандисти не можуть пояснити своїм глядачам те, чому раптом Чорноморський флот Росії став абсолютно беззахисним. А також те, чому він – зручна мішень для українських морських дронів.
Тим часом дехто з росіян уже просто пропонує ховати кораблі російського флоту за Кримським мостом, інформує 24 Канал. Усе, аби уберегти бодай якусь частину суден.
Дивіться також У російських військкорів істерика після знищення "Сергія Котова": в ISW проаналізували бідкання
"Міст є захистом з боновими загородженнями. А от, якщо організувати базування за мостом кораблів Чорноморського флоту?" – запропонував росіянин пропагандистам.
Усе, мовляв, через те, що біля незаконно побудованого мосту є бонові загородження. Однак така пропозиція пропагандистам не сподобалася. Ті неабияк розлютилися.
А хай х**н із ним, із мостом, руйнують, так? Ви хочете за міст сховати кораблі?
– обурився російський пропагандист.
Однак, росіянин має правильну логіку. Якщо справді прибрати російські кораблі з територіальних вод України, то їх ніхто не буде знищувати. А якщо ще прибрати російські війська з території української держави – то ніхто з росіян гинути не буде.
Втрати ворожого Чорноморського флоту
- Українські військові знищили уже третину Чорноморського флоту Росії. Утім ворог ще має удосталь кораблів.
- У ВМС ЗСУ зазначили, що українські сили вразили уже 27 російських суден разом із субмариною. Мовиться як про пошкоджені, так і повністю знищені кораблі. Нині окупанти ремонтують 15 одиниць флоту.
- Спецпризначенці ГУР МО 5 березня потопили патрульний російський корабель "Сергій Котов". Це сталося у тимчасово окупованому Криму. На дно судно відправили надводні дрони "Магура V5".
- Таким же типом безпілотників потопили й великий десантний корабель "Цезарь Куніков". Це сталося 14 лютого.
- У британській розвідці зазначають, що за останні п'ять тижнів українські військові потопили уже третій корабель Чорноморського флоту Росії.