Окупанти пропонують сховати кораблі за Кримським мостом: пропагандисти не на жарт розлютилися

Російські пропагандисти не можуть пояснити своїм глядачам те, чому раптом Чорноморський флот Росії став абсолютно беззахисним. А також те, чому він – зручна мішень для українських морських дронів.

Тим часом дехто з росіян уже просто пропонує ховати кораблі російського флоту за Кримським мостом, інформує 24 Канал. Усе, аби уберегти бодай якусь частину суден.

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"Міст є захистом з боновими загородженнями. А от, якщо організувати базування за мостом кораблів Чорноморського флоту?" – запропонував росіянин пропагандистам.

Усе, мовляв, через те, що біля незаконно побудованого мосту є бонові загородження. Однак така пропозиція пропагандистам не сподобалася. Ті неабияк розлютилися.

А хай х**н із ним, із мостом, руйнують, так? Ви хочете за міст сховати кораблі?

– обурився російський пропагандист.

Однак, росіянин має правильну логіку. Якщо справді прибрати російські кораблі з територіальних вод України, то їх ніхто не буде знищувати. А якщо ще прибрати російські війська з території української держави – то ніхто з росіян гинути не буде.

Втрати ворожого Чорноморського флоту