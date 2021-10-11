Росіянина, який допомагав розбудовувати окупований Крим, затримала СБУ

Працівники Служби безпеки України затримали одного з головних чиновників окупаційної влади Криму. Він сприяв захопленню півострова та допомагав розбудовувати важливі інфраструктурні об'єкти.

Громадянин Росії приїхав до Криму вже після його окупації країною-агресоркою. Головною його мотивацією був кар'єрний ріст та розвиток інфраструктури окупованого півострова та його мілітаризація.

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Росіянин допомагав окупувати Крим

За версією слідчих, з 2014 по 2017 роки чиновник керував незаконно створеними окупантами структурами. Вони діяли на базі захоплених українських підприємств.

Росіянин також сприяв подальшому захопленню українського майна. Його використовували для розбудови інфраструктури в окупованому Криму. Мовиться про перевезення вантажів Чорноморського флоту Міністерства оборони Росії.

Підозрюваний співпрацював з Аксьоновим

У СБУ переконані, що громадянин Росії часто долучався до нарад за участю проросійського політика й самопроголошеного очільника тимчасової російської окупаційної влади в Криму Сергія Аксьонова. Під час зустрічей чиновник звітував про свою діяльність та активно висловлював ідеї для реалізації інших проєктів окупантів.

Чоловіка затримали у вересні 2021 року та оголосили підозру. Йому інкримінують фінансування дій для порушення меж державного кордону України. Обвинувальний акт скерували до суду.

Підозрюваному загрожує до 5 років ув'язнення. Наразі ім'я затриманого не оголошують.

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