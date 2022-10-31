Заборона на виїзд з Росії до 2222 року: як росіянин отримав повідомлення з військкомату

В Росії триває "часткова" мобілізація. Втім, без казусів не обходиться. Військкомат заборонив росіянину виїжджати за кордон ще два століття.

Так, чоловікові заборонили покидати Росію до 31 березня 2222 року. Про це повідомили росЗМІ.

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Як росіянину заборонили виїжджати за межі держави до 2222 року

Росіянин Валентин навчається в Фінляндії. На канікулах він вирішив поїхати до Мінська. Однак, на зворотному шляху білоруські прикордонники тричі відмовилися його випускати.

Коли ж хлопець спробував виїхати через російську Сортавалу, йому вручили повідомлення від військкомату Смоленської області.



Росіянину заборонили виїзд за кордон до 2222 року / Фото з телеграм-каналів

Тож тепер Валентин має сидіти в Росії аж два століття. До речі, до іноземного університету він начебто вступив ще до початку мобілізації. В армії не служив, однак, пройшов воєнну кафедру. Втім, повісток раніше не отримував.

Цікаво, що на схожу "помилку" військкоматів росіяни скаржаться вже не вперше. У соцмережах громадяни держави-агресора діляться своїми історіями та показують схожі повідомлення на заборону виїзду з Росії.

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Як росіяни намагаються втекти від "могилізації": цікаві факти

Владімір Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію 21 жовтня. Громадяни держави-агресора почали масово втікати за кордон.

Величезні черги ухилянтів навіть було видно з космосу. Втім, виїхати з Росії змогли далеко не всі. Адже на державних кордонах почали встановлювати мобільні військкомати. Окрім того, списки призовників передали і в аеропорти.

Аби уникнути "могилізації" російський айтішник переселився до лісу. Тепер чоловік живе та працює в наметі. Запевняє, що це все одно краще, аніж умови, в яких перебувають мобілізовані росіяни.

До речі, російські військові комісари скаржаться, що призовники не відчиняють двері. Тож вигадали новий спосіб вручення повісток. Наприклад, у Воронежі їх розносять вчителі. Тим часом російські мобілізовані з кожним днем все більше скаржаться на відсутність одягу, їжі та іншого спорядження.

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