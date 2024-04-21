У Росії триває сезон великих паводків, який розпочався із прориву дамби на Уралі у районі Орська. Вода вже покинула місто-піонер, залишивши його мешканцям купу проблем.

Підтоплені та зруйновані оселі, перебої з електрикою та водопостачанням, пересування на човнах і розквіт мародерства – нова реальність для жителів Орська. Тому на зустрічі із міським головою Василем Козупицею вони не приховували своїх емоцій.

Дивіться також Дуже болісна річ для них: у Росії істерять через рішення США про заморожені активи

"Майте совість"

Так, російські ЗМІ поширили відео, на якому одна із мешканок Орська висловила своє обурення прямо в обличчя меру.

Жінка заявила, що люди вже два тижні не отримують допомоги. Натомість представники влади не піднімають слухавки і нічого не роблять.

Чоловік у мене за що загинув? За те, що ти ж*п* тут свою прикривав і стояв червонів?

– кричить росіянка на Козупицю.

Вона вказує на те, що посадовець у білій сорочці, а тим часом жителі Орська два тижні без грошей і без води.

Ти сидиш у чистих штанях, а твій син – у Дубаї. Чи не соромно?,

– звинувачує жінка чиновника.

На відео чути схвальні вигуки інших містян, які висловлюють росіянці свою цілковиту підтримку.

Росіяни з Орська сваряться з місцевою владою: дивіться відео

"А після нас хоч потоп"