Виявилося "жартом": росіянка в аеропорту "Шереметьєво" збрехала про наявність у неї бомби
Російські пропагандисти ширили інформацію, що в однієї з пасажирок в аеропорту "Шереметьєво" нібито була бомба у рюкзаку. Зрештою виявилося, що інформація, яку надала сама пасажирка, виявилася неправдивою.
За попередньою інформацією, це був просто недолугий "жарт" пасажирки-росіянки, яка насправді не мала бомбу з собою. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
Цікаво Стрільці вийшли за 18 хвилин, а СОБР прибув лиш за годину: хронологія теракту у "Крокусі"
Росіянка "пожартувала" про бомбу, яку "везла з собою"
Російські пропагандисти, з посиланням на джерело у правоохоронних органах країни-агресорки, зазначили, що вираз пасажирки літака у "Шереметьєво" про вибухівку виявилася "жартом" до стюардеси.
За словами росіян, жінка була незадоволена тим, що коли люди піднімалися на борт, стюардеса говорила з кимось телефоном. Після цього вона кинула до працівниці літака фразу: "Досить розмовляти, бо бомбу в мене в рюкзаку пропустиш".
Варто зазначити, що після цього екіпаж російського повітряного судна викликав поліцію. Пасажирку затримали, згодом її рюкзак перевірили й жодних вибухових пристроїв та вибухових речовин не виявили.
Наразі подальша доля пасажирки, яка пожартувала про "бомбу" зі стюардесою – невідома. Однак вона, швидше за все, нестиме відповідальність за свій "жарт".
В "Шереметьєво" стався "інцидент" із бомбою
- Російські пропагандисти заявляли, що 24 березня одна з пасажирок літака, що перебував у московському аеропорту "Шереметьєво" заявила стюардесі, що, мовляв, мала з собою бомбу. Інцидент міг статися, коли жінка підіймалася на борт літака.
- Очевидці наголосили, що пасажирка "поводилася агресивно, а також переміщалася з місця на місце". Тим часом на місце прибули російські правоохоронці, які проводили в літаку і поблизу нього оперативні заходи.
- Росіяни також зауважили, що в "Шереметьєво" щонайменше на годину затримано рейс "Москва – Єреван". Спочатку "Боїнг 737-800" мав вилетіти о 14:30.
- Однак разом із цим новий інцидент із "бомбою" трапився у російському Санкт-Петербурзі. Там евакуювали людей з ТЦ "Лондон мол" через повідомлення чоловіка про бомбу.
- Варто зазначити, що самого росіянина правоохоронці вже затримали. Однак чоловік не зізнається куди заклав вибухівку у торговельному центрі.