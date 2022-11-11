"Здали Херсон, здадуть і Москву": у Пермі затримали активістку, що була проти відступу росармії
Відступ російської армії викликав чималий шквал хейту зі сторони цивільних росіян. У центрі Пермі силовики затримали активістку з плакатом проти "здачі Херсона".
Про це повідомляють у російських ЗМІ. Протестувальниця виявилася членкинею Націонал-більшовицької партії Росії.
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"Це кров російських людей": активістка перерізала собі руку при спробі затримання
Поодинокий протест влаштувала активістка НБП у Пермі. Дівчина вийшла у центр міста з плакатом, де було написано: "Здали Херсон, здадуть і Москву".
Окрім цього, на ньому було зображено міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який був в образі клоуна. Також на плакаті розмістився заклик: "Гугли ст. 280.1 КК РФ", – стаття, де мовиться про заклики до порушення цілісності Росії.
Коли активістку спробували затримати силовики, вона перерізала собі руку, волаючи: "Це кров російських людей". Дівчині не надали домедичну допомогу на місці, а натомість доправили до відділку поліції до прибуття лікарів.
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Росія пропонує Україні "діалог без попередніх умов"
- Заступник голови російського міністерства закордонних справ Сєргєй Рябков цинічно закликав "до миру" і наголосив на важливості переговорів. Він додав, що Росія "відкрита до діалогу без попередніх умов".
- Одразу після цього він вкотре згадав про "західних кураторів". За словами Рябкова, вони намагаються спонукати Київ до перемовин із Кремлем, однак Президент України Володимир Зеленський вперто відмовляється.
- Зауважимо, що відчайдушні крики про переговори, почали лунати від офіційних осіб Росії одразу після потужних поразок на фронті. Зокрема Рядбов говорив про "діалог" на тлі відступу російських військ з Херсонщини.
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