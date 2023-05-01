Кремль буде створювати ілюзію стабільності, – Божко припустив, що може відбутися на 9 травня

В країні-агресорці тривають приготування до параду на Червоній площі 9 травня. Проте з огляду на велику кількість "бавовни", яка "розквітає" в Росії, його можуть скасувати в останній момент.

Про це 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він зауважив, що Росія буде робити все можливе, аби парад 9 травня відбувся.

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Важливо показати, що режим ще стоїть

Божко впевнений, що буде створюватись ілюзія про стабільність. Адже 9 травня – це єдиний загальнонаціональний політичний ритуал, який об'єднує усю сучасну Росію.

Навіть День так званої народної єдності, який насправді є сурогатним замінником Дня жовтневої революції, та ілюзорний День проголошення суверенітету Росії, не мають такого сприйняття і такої ролі в матриці путінського режиму, як 9 травня.

Тому для них важливо показати, що їхній режим ще стоїть, і значить на 9 травня буде все так само як завжди,

– наголосив Божко.

Однак в цей день можуть бути різні "чорні лебеді". Наприклад, безпілотники прилетіти.

"Всі виставлені на дахи урядових будівель в Москві ЗРК "Панцир" насправді не результат російської істерії. А того, що "Укроборонпром" робив заяви про тестування безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів. Мовляв, робіть, росіяни, з цією інформацією, що хочете", – пояснив політолог.

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Російська влада в Криму руйнується

Проте в тимчасово окупованому Севастополі морський парад було скасовано. Зважаючи на "бавовну" у Козачій бухті, де згоріло 40 тисяч тонн пального, це рішення логічне.

Морський парад більше розрахований не на тих росіян, які приїхали жити в Крим після його окупації, а для корінних севастопольців, які себе асоціювали з Чорноморським флотом. Тому що тривалий час Чорноморський флот Радянського Союзу був основним працедавцем в місті,

– пояснив співрозмовник.

І скасування параду – в першу чергу удар по враженню корінних проросійських жителів регіону. Адже вони починають усвідомлювати, що все не так, як здається, а стабільність – ілюзорна.

"Парад в Севастополі був традиційним, місцеві влади йому приділяли увагу. І от раптом його скасовують. І це говорить принаймні тим, севастопольцям, що російська влада в Криму руйнується", – резюмував Ярослав Божко.

Як в Росії відзначатимуть 9 травня

В країні-агресорці тривають приготування до святкування 9 травня. Цього року через загрозу ударів дронами та зважаючи на численні "бавовни" застосовуються безпрецедентні засоби безпеки.

Проте в Москві на Червоній площі парад має відбутися. А на випадок атаки дронами в Кремлі розробили інструкцію. В ній вказано, нібито що оператор комплексу радіопридушення "Силок-01" у разі виявлення в ефірі каналу управління БпЛА має перешкодити його руху. Також він має повідомити про це у ФСБ.

Крім того, Червону площу закриють для відвідувачів з 27 квітня по 10 травня. Пояснюють це підготовкою до параду на 9 травня.

Водночас в Росії скасували проведення щорічної ходи "Безсмертний полк". Однак акцію планують провести в онлайн-форматі.

Серед гостей Путіна на параді 9 травня буде присутній лише один іноземний президент – глава Киргизстану Садир Жапаров. Навіть Александр Лукашенко не завітає до Москви цього дня.