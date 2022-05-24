У Росії багато хто чекає зручної нагоди, щоб одягнути вишиванку і закричати: "Слава Україні"

Росію не покликали до Давосу, але відкрили Російський дім воєнних злочинів, а Україна була в центрі уваги. Колумністи: Байден написав статтю про Зеленського, а Навальний – про Путіна. Як складається післявоєнний устрій світу.

На території України триває війна, а світ уже розпочав формування повоєнного устрою. І він, цей світоустрій, радикально відрізнятиметься від того, який був до 24 лютого 2022 року.

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Давос без Росії

Образ цього повоєнного світоустрою було представлено на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де вперше форум пройшов без Росії. Вперше за 35 років після того, як СРСР перший раз у 1987 році направив на цей форум свою делегацію. Росія не відмовилася – її просто не покликали.

Втім, не можна сказати, що у Давосі не пахло русскім духом. Ще й як пахло, прямо-таки шибало в ніс. У приміщенні традиційного Російського дому в Давосі на час саміту відкрили Російський дім воєнних злочинів. Експозиція із майже 5 тисяч фотографій та відповідні відеокадри демонструють гостям форуму злочини путінського фашизму.

Війна в Україні – найголовніша тема на форумі. України було не багато, а дуже багато. Ось лише деякі пункти "українського Давосу":

спеціальне звернення президента України Володимира Зеленського;

Сесія Дух стійкості: українські голоси (серед виступаючих – перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, народна депутатка Євгенія Кравчук, гендиректорка "Смарт-Холдинга" Юлія Кір'янова та представниця Kyiv Hub Уляна Автономова);

Сесія Дух стійкості: українські голоси (серед виступаючих – перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, народна депутатка Євгенія Кравчук, гендиректорка "Смарт-Холдинга" Юлія Кір'янова та представниця Kyiv Hub Уляна Автономова); Дискусія за участю братів Кличків та окрема сесія мера Києва Віталія Кличка, де київський градоначальник додатково обговорить плани відновлення Києва та необхідну допомогу для цього;

Сесія, присвячена реагуванню на гуманітарну кризу в Україні,

Спілкування учасників Давосу 2022 року з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою;

Обговорення в Українському домі європейських перспектив України та програма відновлення країни обсягом до 1 трильйона доларів.

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"План Маршалла" для України

Давос 2022 року може стати ще однією відправною точкою "плану Маршалла" для України. Financial Times включило проблему післявоєнного відновлення України у свої 5 найважливіших тем, за розвитком яких варто стежити на Давоському форумі 2022 року. Зараз Україна оцінює вартість відновлення економіки та інфраструктури в 600 мільярдів доларів.

Президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде напередодні його відкриття підтвердив, що виступає за створення такого "плану Маршалла" для України.

Навіть без мирної угоди, що наразі малоймовірно, ми маємо розпочати роботу з відновлення – принаймні у районах, які перебувають під контролем України. Нам потрібен "план Маршалла",

– зазначив Бренде.

І ще один невеликий штрих до контурів повоєнного світу:

Як Байден та Навальний влаштували літературний конкурс.

Діло було так. Журнал Time включив до списку найвпливовіших людей 2022 року президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Текст про Путіна написав Олексій Навальний, а про Зеленського – Джо Байден.

На мою думку, з невеликою перевагою у цьому конкурсі політичних портретистів переміг Навальний. Байден був лаконічний, його текст удвічі коротший, і це плюс.

Зеленський увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року / Фото Офіс Президента

Вчора (23 травня – 24 канал) у студіях усіх російських ток-шоу ненависті панувала піднесена та радісна атмосфера. Упирі святкували взяття Маріуполя і глузували з героїв "Азовсталі", які виконали наказ і припинили спротив. На думку упирів, це переломний момент у війні і тепер Україна здригнеться і побіжить здаватися.

Я не знаю, чи вірять вони в цю нісенітницю, або просто підбадьорюють свою аудиторію, яка все частіше ставить здивовані питання. Насправді цілком можливо, що багато хто з них усе розуміє і просто чекає зручного випадку, щоб вдаритися об землю, одягнути вишиванку і закричати: "Слава Україні!".

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