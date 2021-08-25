У Росії бідкаються, що в Кабулі розграбували їхній вертоліт

В аеропорту Кабула розграбували російський вертоліт. Звідти зникли документація, вогнегасники, бронежилети, кисневі маски, портативна радіостанція та інше.

Інцидент трапився ще 17 серпня, однак про нього стало відомо лише тепер. Виданню про грабіж розповіли у пресслужбі російської авіакомпанії UTair.

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У Кабулі розграбували вертоліт Росії

Невідомі люди проникли на борт вертольота та відкрили контейнер з бортовим аварійно-рятувальним обладнанням, в якому були інструменти та запас продуктів. Крім того, зловмисники пошкодили внутрішню обшивку літака.

Водночас Baza пише, що мовиться про багатоцільовий вертоліт МІ-8МТВ. Грабіжники нібито забрали суднову документацію, вогнегасники, аварійну сокиру, бронежилети, кисневі маски, портативну радіостанцію, а також підголівник сидіння для бортпровідника.

Авіакомпанія UTair: що про неї відомо