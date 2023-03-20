У Росії більше не залишилось часу на наступ, кульмінація близько, – військовий експерт

Росіяни зосередили живу силу та техніку на трьох напрямках та продовжують зазнавати втрати, штурмуючи Бахмут. За день російські окупанти безповоротно втрачають орієнтовно 1000 осіб.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Юрій Федоров. Він додав, що незабаром ми зможемо побачити кульмінацію наступу росіян, після чого вони не зможуть продовжувати активні бойові дії.

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Серйозного просування немає

Федоров заявив, що станом на сьогодні російські окупанти підготували три ударні кулаки – біля Авдіївки, Бахмуту та Кремінної, не полишаючи спроб просунутись на цих ділянках.

"Можна побачити на ресурсі DeepState, як за останні дні та тижні змінювалась лінія фронту, і чи взагалі мінялась. Серйозних просувань немає, а зусилля прикладаються дуже значні", – заявив військовий експерт.

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За його словами, весняне бездоріжжя серйозно вплинуло на хід бойових дій, адже військова техніка у більшості випадків пересувається лише дорогами з твердим покриттям.

У Росії не залишилось часу

Юрій Федоров підтримує думку експертів Інституту вивчення війни, які кажуть, що наближається кульмінація російського наступу. За його словами, коли це станеться, то росіянам доведеться знизити темп бойових дій, адже їм просто не вистачить особового складу й техніки. За даними розвідок країн Заходу, щодня Росія втрачає близько 1000 осіб.

Це фактично півтори батальйонно-тактичні групи – колосальні втрати. Підготовлених БТГр не так багато, щоб замінювати загиблих. Жива сила є, але вона не підготовлена. Для підготовки піхоти, яка здатна вести штурмові дії, потрібно тижні, місяці, яких у Росії немає,

– каже військовий експерт.

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