Тривожний сигнал для росіян: як Москва визнала слабкість своєї ППО

У держдумі Росії порадили бізнесу самостійно купити та встановити собі ППО. Така "порада" яскраво демонструє ставлення російської влади до своїх громадян.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, голова комітету держдуми з оборони Андрєй Картаполов своєю пропозицією фактично визнав, що спроможності російської ППО обмежені.

Дивіться також "Бавовна" за розкладом: як і чому Росія втратила контроль над власним небом

Ба більше, Картаполов заявив, що Росія – велика країна, тому "завжди знайдеться щілина", крізь яку може пролетіти безпілотник.

Порада купувати ППО – маячня з військової точки зору

Попович наголосив, що російський депутат, який також є військовим, не може не розуміти абсурдність своєї заяви.

Ця порада бізнесу та цивільному сектору закуповувати засоби ППО – це маячня з військової точки зору. Це не порада, яка має якийсь практичний сенс, а демонстрація ставлення до власних громадян,

– сказав військовий оглядач.

За його словами, представник держдуми Росії фактично дав зрозуміти, що російська ППО, яку так нахвалював Кремль, не пристосована до того, аби відбивати атаки БпЛА.

Російська протиповітряна оборона була розроблена для відбивання ракетних атак. Але чи здатна вона на це зараз, теж під великим питанням.



"Він (Картаполов – 24 Канал) дає зрозуміти, що керівництво Росії не збирається захищати своїх громадян. Вони будуть захищати важливі об'єкти, до яких, ймовірно, належать урядові будівлі та їхні власні маєтки", – зазначив Попович.

Денис Попович оцінив можливості російської ППО: дивіться відео

Цивільні не можуть просто так керувати ЗРК

Військовий оглядач зазначив, що навіть важко сказати, де російські компанії могли б купити системи протиповітряної оборони. Адже це дуже специфічний продукт. Але навіть якби такі системи вдалося придбати, то ними ще треба вміти керувати.

Не може проста цивільна людина просто так взяти, підійти до зенітно-ракетного комплексу та одразу почати його використовувати. Цей процес вимагає тривалої та серйозної підготовки, яка займає не один місяць,

– наголосив Попович.

Він додав, що потрібно володіти певним комплексом знань і навичок, аби керувати ПЗРК, а тим паче – великими зенітно-ракетними комплексами.

"До того ж всі посібники та курси з керування такими комплексами є таємними. Для цього потрібен певний рівень доступу", – зауважив військовий оглядач.

Системи ППО не можна встановлювати де завгодно

Окрім того, за словами Поповича, неможливо просто так встановлювати ППО, де заманеться.

Якщо такі системи поставити у житловій забудові, то це одразу стане ціллю для ракет,

– сказав військовий оглядач.

Він додав, що потрібно розташовувати установки ППО неподалік міст, у замаскованих місцях.

Російська ППО виявилася неготовою до атак

Російські окупанти переобладнали ЗРК С-300 та С-400 для ударів по наземних цілях. Загарбники часто використовують такі установки для атак по українських населених пунктах.

Використання цих систем у режимі "земля – земля" не є штатним, але воно можливе. Я не думаю, що це завдало якогось удару по можливостях російської ППО,

– сказав Попович.

Він зазначив, що російська ППО просто виявилася неготовою до того, що хтось завдаватиме ударів по території Росії.

Чи можуть росіяни протидіяти БпЛА

Попович розповів, що у розпорядженні Росії є кілька типів зенітно-ракетних комплексів, зокрема:

С-300;

С-400;

С-500;

С-350;

С-550.

Однак ці системи розраховані для відбиття ракетних атак.

Для боротьби з безпілотниками більше підходить ЗРК "Панцир-С1". Така система працювала у Сирії та інших місцях, де Росія вела бойові дії до початку вторгнення в Україну. Певний досвід використання цієї системи проти безпілотників є,

– пояснив Попович.

Однак таких систем у Росії мало. Тому зараз російська армія не здатна повною мірою реагувати на атаки з повітря по території Росії.

У Росії посилюють ППО: коротко