"Навіть літаки вціліли": пропагандисти годують росіян побрехеньками про "чудо" у Криму

російські пропагандисти й далі намагаються вдавати, що ніякого вибуху на аеродромі "Саки" в Новофедорівці не було і гнуть лінію про те, що сталась всього лиш "детонація снарядів". А ось техніка, яка там була розміщена, за побрехеньками окупантами, не постраждала. Кажуть, що це чудо.

І дійсно чудо, адже відео, які поширюють кримчани у телеграм-каналах, доводять зовсім інше. Зокрема, кадри зі стоянки машин, що розташована за 400 метрів, показують справжні масштаби вибуху. На відео – пошкоджені десятки авто, більшість з них згоріли.

Увага Там щодоби злітали літаки, що атакувати наші міста, – Повітряні сили про вибух у Новофедорівці

російські побрехеньки

російський пропагандист соловйов написав про якогось свого знайомого, який ніби то був в аеропорту в Саках серед ліквідаторів пожежі. Той, мовляв, скинув фото, які звісно ж, пропагандисти не можуть опублікувати, оскільки це військова техніка. Але на них, переконують окупанти, усі літаки цілі.

Цікава версія, звісно, враховуючи, що в мережі поширюють зовсім інші фото та відео.

На аеродромі було кілька десятків літаків

Нештатний радник Офісу Президента Олексій Арестович ще вчора розповів, що на території аеродрому "Саки" у Новофедорівці окупанти розміщували десятки літаків, зокрема:

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР ;

6 гелікоптерів;

1 Іл-76.

Також Арестович зауважував, що в розпорядженні ОП є відео, на якому можна побачити понищені ворожі літаки. На кадрах можна розгледіти щонайменше два згорілих Су-24.

росія таки позбулась 9 літаків в "Саках"

Сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що до втрат ворога 10 серпня додались 9 нових літаків, а у командуванні Повітряних сил натякнули звідки цифри у статистиці.

САКИ! Мінус дев'ять літаків окупантів,

– лаконічно написали у відомстві.

Вибухи в Криму: що відомо

9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи – на військовому аеродромі росіян у Новофедорівці

російське міноборони заявило, що на аеродромі детонували боєприпаси. Потім сказали, що десяток вибухів стався через порушення пожежної безпеки.

13 людей постраждали, хоча спочатку росіяни теж говорили, мовляв, "все добре" та ніхто не постраждав.

офіційна позиція України – ми не причетні до вибухів, але в ОП та Міноборони порадили російським воякам надалі не курити так необачно.

Більше про це – у Міноборони України прокоментували вибухи в Криму: відео