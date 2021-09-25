У Росії бродячі пси напали на чоловіка на візку: відео відчайдушного порятунку

В Ульянівську в Росії на людину з інвалідністю напали бродячі пси. Це сталось, коли чоловік на візку їхав по вулиці зі своєю собакою.

Чоловік їхав по вулиці Ліванова, людей поруч не було. На нього напали одразу 3 пси.

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Чоловік відчайдушно захистив улюбленця

Пси напали на маленьку собачку. Чоловік став відчайдушно захищати свого улюбленця. Він навіть впав з візка, але собачку врятувати вдалось. Згодом пси відступили.

Інші інциденти з бродячими собаками

У Дніпрі 13 червня 2021 року ротвейлер покусав чоловіка. Потерпілий розповів, що він заступився за дитину. У результаті його відвезли до лікарні з рваними ранами на руках.

Перед тим у Дніпрі стався схожий інцидент. На території житлового масиву Лівобережний зграя диких собак напала на літню жінку. Вони поранили ногу пенсіонерки.

У Запоріжжі на вулиці Куликовській 2 серпня собака вкусила жінку за ліву ногу та перегризла їй судину. Медики намагалися реанімувати постраждалу, але не вдалося.