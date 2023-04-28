Полювання на дрони: як працюватиме "нова російська ППО"

У Москві збирають чергові групи, які будуть видивлятися в небі безпілотники. В роки німецько-радянської війни була така система – місцева протиповітряна оборона. І в 21 столітті Росія повернулася до цього.

Про це в ефірі 24 Каналу відзначив військовий експерт й аналітик Андрій Харук. Він пояснив, чи буде ефективна така "нова російська ППО".

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Битимуть в рейки

В минулому столітті були чергові групи, які перебували на дахах будинків і відслідковували ворожі літаки, нагадав Андрій Харук. Росія повернулася до такої ж системи, але сенсу в ній жодного.

В цьому немає сенсу, якщо немає системи сповіщення. Може рейки повісять і вони будуть в них бити. Може росіяни змавпують і в своїх "Госуслугах" відкриють якесь сповіщення. Але реально – це свідчення того, що росіяни усвідомили незахищеність Москви, яка є найбезпечнішим містом в плані ППО. Війна постукала й у їхні віконця,

– відмітив він.

Експерт додав, що поява в небі над російськими містами безпілотників і їхнє падіння хоч поки й не приносить їм якихось матеріальних збитків, утім дуже добре впливає на психіку. І це безперечно плюс.

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