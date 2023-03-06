Під Москвою затримали чоловіка з гранатою: погрожував підірвати військкомат
У Росії продовжуються поодинокі бунти проти кремлівського режиму. 6 березня на вулицях підмосковного міста Домодєдово затримали чоловіка з гранатою.
Про це повідомляють російські телеграм-канали. За наявною інформацією, чоловік, одягнений у камуфляж, погрожував підірвати військкомат, передає 24 Канал.
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Чоловік втік з військової частини
Зазначають, що чоловік у формі камуфляжу – дезертир з Курської області. Попередньо, він втік із військової частини та погрожував підірвати військкомат.
На його пошуки "підняли" все місто, поліцейські перекрили вулицю Набережну. На місці працювали сапери та співробітники ФСБ.
Як виявилось згодом, граната, якою погрожував військовий, виявилася муляжем.
"Бавовна" в Росії: останні новини
- 6 березня близько 10:30 у російських телеграм-каналах почали з'являтись повідомлення про вибухи у Брянській та Бєлгородській областях. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Як наслідок – жителі села Іскра залишились без світла.
- Варто зазначити, що це вже друга "бавовна" на Бєлгородщині за день. Вранці у ворожих ЗМІ повідомили про вибухи у Новому Осколі. Пропагандисти заявляють, що російській повітряній обороні начебто вдалось збити аж "три українські ракети".
- Бійцям спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки вдалось знищити вежу спостереження окупантів на території Росії – а саме під Брянськом. Виконали це завдання харківські спецпризначенці.
- Разом з тим військовий оглядач Денис Попович констатував, що Москва визнала те, що усі давно знали: російська ППО надзвичайно вразлива. За його словами, окупанти вже не заперечують, що є в їхній "великій країні" шпарини, через які можуть пролетіти різноманітні повітряні цілі.