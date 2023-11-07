Депортований із Маріуполя український 17-річний підліток отримав у Росії повістку
Джерело:Катерина Бобровська
У Росії незаконно депортованому з Маріуполя 17-річному Богдану Єрмохіну вручили повістку. У повістці мовиться, що підліток має з'явитись у військкоматі Московської області 19 грудня 2023 року.
Адвокат Богдана Єрмохіна Катерина Бобровська розповіла, що за два тижні Богдану виповниться 18 років. Після цього, ймовірно, його відправлять до російської окупаційної армії.
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Батьки хлопця померли, коли йому було 8 років. Відтоді він виховувався в прийомній сім'ї. У Богдана є законний опікун на території України.
З Маріуполя на територію Росії підлітка незаконно вивезли у травні 2022 року. Спочатку він перебував у Донецьку, а згодом його доправили у дитячий санаторій у Московській області. Хоч Богдан Єрмохін має законного опікуна, у Росії його передали під опіку сім'ї ветерана війни у Чечні.
Катерина Бобровська підкреслила, що від липня 2022 року хлопець кілька разів намагався повернутися на територію України, але спроби були безуспішними. Крім того, окупанти видали Богдану російський паспорт.
Адвокат та сестра Богдана Єрмохіна надали усі необхідні документи, які підтверджують, що хлопець та його сестра – кровні родичі, а також про те, що вона є його законним опікуном. Попри це Росія продовжує утримувати хлопця.
Незважаючи на те, що Богдану ще 17 років, він уже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року. Я не маю жодних сумнівів, що є у планах російської влади щодо Богдана,
– сказала Катерина Бобровська.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Представник ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що у Росії все готово до масової відкритої мобілізації. Зокрема, уточнені списки можливих мобілізованих, все переведено в електронний облік. Також значно посилили вимоги законодавства, норми кримінального кодексу у частині покарання за ухилення від військової служби та дезертирство.
- Однак у Росії не можуть оголосити про повну мобілізацію. Навесні 2024 року у Росії відбудуться вибори президента. Крім того, мобілізація – це складний процес, а також потужний удар по економіці Росії. Річ у тім, що призивають найбільш працездатне населення.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти відчувають брак резервів на фронті та намагаються мобілізувати якнайбільше людей, зокрема, українців, які живуть на окупованих територіях. Крім того, на вулицях Маріуполя та загалом на всій території Росії ловлять мігрантів.
- Зауважимо, що представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що у Росії не припинялася прихована мобілізація, щомісяця на війну в Україну країна-агресорка відправляє від 20 до 22 тисяч солдатів.