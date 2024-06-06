"Не любите Путіна – смерть": у Росії депутат закликав вбивати опозиційно налаштованих громадян

Путінський режим навіть й досі не припиняє дивувати своїм цинізмом. Так, у Росії закликали вбивати опозиційно налаштованих громадян країни-агресорки.

Депутат від "Єдіной Росії" Армен Мнацаканян закликав вбивати громадян, які не люблять представників панівної партії. Днями у телеграм-каналах поширили відповідне відео заяви путінського прихвосня, передає 24 Канал.

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Вбивати тих, хто не любить Путіна та його партію

Під час сесії місцевих зборів, аби догодити псковському губернатору Михайлу Ведерникову та російському диктатору Владіміру Путіну, депутат закликав до фізичної розправи.

Він заохочує до подібного насилля над тими, хто не задоволений роботою панівної партії, адже наразі на Росію "тиснуть санкції", а вороги нібито "шукають привід зачепити: там не прибрали, тут не так".

Ми живемо у непростий час. І як Михайло Юрійович говорив, і ми говоримо, і наш президент – тільки справами будемо доводити. І, перепрошую за слово, вбивати тих, хто нас не хоче бачити або любити. Це найголовніше,

– заявив Мнацаканян.

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