Вісім щеплень не врятували: у Росії госпіталізували одіозного Жиріновського

У скандального російського депутата Володимира Жиріновського виявили коронавірус. 9 лютого стало відомо, що політика забрали у лікарню.

У якому стані Жиріновський

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії перебуває в елітній Центральній клінічній лікарні. Про це російські ЗМІ заявили з посиланням на власні джерела.

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У Жиріновського нібито уражені 50 – 75% легень. Водночас його однопартійці стверджують, що у політика "добре самопочуття".

Чим вакцинувався політик

З вересня 2020 року лідер ЛДПР вакцинувався проти коронавірусу 8 разів. Цікаво, що повномасштабна кампанія з вакцинації стартувала в Росії лише у грудні 2020 року. До того часу так звану "вакцину" "Супутник V" ще досліджували. Однак схоже, що це не завадило Жиріновському щепитися непідтвердженим препаратом.

Перші 3 вакцинації політик зробив невизнаним ВООЗ "Супутником V", наступні 3 – російським препаратом "ЕпіВак", а останні 2 – "КовіВаком".

Я не захоплююся. Ось зробив вісім уколів і не захворів, а якби зробив чотири, то, можливо, мене десь прихопило,

– казав Жиріновський.

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