У Росії заговорили про готовність повернення до "гарантій безпеки" і приплели ЗАЕС

У Росії заявили, що готові повернутися до перемовин щодо гарантій безпеки для себе. Також окупанти готові до переговорів щодо безпекової ситуації на ЗАЕС.

Про це заявив заступник глави міністерства закордонних справ Росії Сєргєй Рябков, повідомляє 24 канал. За його словами, переговорів повинен хотіти, перш за все, Захід.

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Росія готова до переговорів щодо гарантій безпеки

Рябков заявив, що Росія готова повернутися до діалогу з країнами Європейського союзу і США щодо гарантій безпеки для себе. Однак Кремль не буде цього просити сам.

Якщо і коли ми почуємо, що дійсно до цього є інтерес Заходу, ми до теми повернемося. Але як і в ситуації з діалогом щодо стратстабільності, який перервано США в односторонньому порядку, ми ні за ким не женемося і ні про що нікого не просимо,

– заявив заступник глави МЗС Росії.

За його словами, "люди повинні зробити власні висновки з того, що відбувається". Мовляв, тоді, коли Захід підтвердить, що готовий "якогось більш здорового і збалансованого з точки зору інтересів" діалогу, Росія на нього погодиться.

Окрім цього, Росія хоче переговорів щодо безпекової ситуації на окупованій Запорізькій АЕС у місті Енергодар.

"Будемо до цього прагнути", – відповів Рябков на заяви МАГАТЕ щодо планів досягти домовленості з Росією та Україною про захист ЗАЕС до кінця року.

Також Кремль хоче переговорів щодо зміцнення довіри в рамках Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї.