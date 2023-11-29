Прикинутися хворим – улюблена розвага: коли в Росії можуть замінити Путіна

В Росії навесні 2024 року планують президентські вибори. Ймовірно, у них знову візьме участь Владімір Путін. Та скільки б не переобирали диктатора, настане той час, коли треба буде шукати йому заміну.

Наразі мовиться, що секретар радбезу Ніколай Патрушев хоче просунути на президентську посаду свого сина Дмітрія. Політолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом пояснив, чи зміниться ставлення росіян до нового очільника і що буде з місцевими так званими елітами.

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Чи замінять Путіна

Кожне наступне переобрання Путіна тягне за собою питання: а хто буде наступним, зазначив Тарас Загородній. І обиратимуть у країні-агресорці такого, щоб вистачило на декілька термінів. Таким чином буде гарантія умовно стабільної влади.

У хвороби Путіна я не вірю. Він 8 років хворіє всіма видами раку, може вже і вилікувався. Прикинутися мертвим чи важкохворим – улюблена забава диктатора. Так можна побачити, хто заворушиться біля престолу і потім можна його збити. Я не вірю, що він хворий, але версія, що Путіна можуть поміняти – має право на життя,

– відзначив він.

Наразі подейкують, що наступником Путіна може стати теперішній міністр сільського господарства Дмітрій Патрушев. Росіяни можуть сприйняти нового очільника. Для цього свою роботу за необхідності проведе внутрішня пропаганда.

"Тут відкривається "вікно можливостей" для еліт: вони можуть все списати на Путіна. І з'являється вікно можливостей для припинення війни, але не факт, що конфлікт вичерпаний буде. Російські еліти якось захочуть перезавантаження стосунків із Заходом. Сказати, що у всьому винен Путін", – припустив політолог.

Які позиції займає диктатор

Наразі Владімір Путін має ненайкращі і ненайстабільніші позиції в самій Росії. На це вплинула резолюція ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором, а Росію – диктатурою. Таким чином ставлення до нього змінюватиметься і він вже не зможе бути "провідником" для еліт на Заході.

"Плюс рейд Пригожина і його наслідки. Путін продемонстрував слабкість. Він показав, що не спроможний битися до кінця. Еліти готові вибачити все, крім слабкості. Вони не готові її терпіти. Після смерті Пригожина стало зрозуміло, що слову Путіна неможна вірити. Навіть, якщо він дає якісь особисті гарантії", – відзначив Тарас Загородній.

Зазначимо, що ще у жовтні в українській розвідці не могли на 100% підтвердити смерть ватажка вагнерівців. А щодо Путіна, то наразі в нього є заступник, на думку політолога. Це Китай.

"Він (Путін – 24 Канал) зливає Китаю все, що тільки можливо. І Китаю це цікаво", – додав він.

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