Хочуть карати тих, хто втік від мобілізації: у Кремлі вже придумали, як обмежити росіян
У Росії на законодавчому рівні хочуть ввести обмеження для осіб, які втекли за кордон від "часткової" мобілізації. У Кремлі хочуть зробити перебування росіян за кордоном менш комфортним.
Як пишуть російські ЗМІ, голова комітету з держбудівництва та конституційного законодавства Ради Федерації Андрєй Клішас запропонував обмежити дистанційну роботу в "чутливих сферах економіки" для росіян, які виїхали з країни після початку мобілізації, інформує 24 канал.
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У Росії хочуть обмежити дистанційну роботу
Клішас заявив, що влада може розробити заходи, які "зроблять перебування за кордоном менш комфортним" для росіян, що виїхали.
Багато хто з них втік, але продовжує працювати в російських компаніях дистанційно. Чи можемо ми змінювати закон у цьому плані та обмежувати схеми, які дозволяють людям працювати там, а гроші отримувати звідси, і ми не можемо зрозуміти, чи сплачують вони всі податки? Можемо,
– заявив Клішас.
Ймовірно, у Кремлі вирішили налякати росіян, які втекли від так званої часткової мобілізації. Крім того, відповідні погрози можуть свідчити, що Росія готує чергову хвилю мобілізації та зіткнулася з кадровими проблемами.
"Часткова" мобілізація у Росії: що відомо
- Через невдачі в Україні та тиск всередині Росії кремлівському диктатору Владіміру Путіну довелося оголосити про мобілізацію. Путін побоявся визнати, що в Росії проводять загальну мобілізацію, тому терміном "часткова" намагався зменшити протестні настрої серед росіян.
- За даними росіян, з 21 вересня було нібито мобілізовано 300 тисяч людей, з яких майже 100 тисяч вже воює в Україні. Експерти повідомляли, що Росія не впоралася з мобілізацію і кидала на фронт солдатів без підготовки.
- За даними Генштабу ЗСУ, з 24 жовтня до 24 листопада в Україні загинула рекордна кількість російських солдатів – 17 470. Це навіть більше, ніж в перший місяць війни.
- Прогнозують, що навесні 2023 року втрати росіян можуть стрімко зрости: кількість вбитих окупантів може перевищити 100 тисяч. Тому в Росії вже готують нову хвилю мобілізації.
- У Міноборони України заявили, що "часткова" мобілізація росіян не дала таких результатів, на які сподівалось командування окупантів.