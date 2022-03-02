У Росії хочуть садити у в'язницю на 15 років за поширення інформації про війну з Україною

2 березня 2022 , 15:50
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У Росії повністю втратили клепку в голові та намагаються всіма силами приховати війну проти України. Найближчим часом за "порєбріком" хочуть карати за поширення інформації про війну в Україні.

"Путін головного мозку" 

За інформацією російських ЗМІ, до Держдуми внесено поправки про покарання за поширення "фейків" про дії російських збройних сил.

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Про це сказав голова думського комітету з безпеки Василь Піскарьов. Він повідомив, що порушників чекає 15 років ув'язнення.

  • Зауважимо, що Росія здійснює тиск на власні медіа. Там хочуть заблокувати вільні ЗМІ, через що під удар потрапили "Эхо Москвы" та "Дождь".
  • Ці медіа – одні з небагатьох, хто говорить правду про війну Росії проти України.
  • Натомість, за версією російських пропагандистів, Росія "визволяє" українців. Втім, обстріл цивільного населення, яке росЗМІ ігнорують, говорить про інше.

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Автор: Михайло Гема