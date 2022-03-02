У Росії хочуть садити у в'язницю на 15 років за поширення інформації про війну з Україною
2 березня 2022 , 15:50Читать новость на русском
У Росії повністю втратили клепку в голові та намагаються всіма силами приховати війну проти України. Найближчим часом за "порєбріком" хочуть карати за поширення інформації про війну в Україні.
"Путін головного мозку"
За інформацією російських ЗМІ, до Держдуми внесено поправки про покарання за поширення "фейків" про дії російських збройних сил.
Варте уваги ЄС виключає сім російських банків від SWIFT: перелік
Про це сказав голова думського комітету з безпеки Василь Піскарьов. Він повідомив, що порушників чекає 15 років ув'язнення.
- Зауважимо, що Росія здійснює тиск на власні медіа. Там хочуть заблокувати вільні ЗМІ, через що під удар потрапили "Эхо Москвы" та "Дождь".
- Ці медіа – одні з небагатьох, хто говорить правду про війну Росії проти України.
- Натомість, за версією російських пропагандистів, Росія "визволяє" українців. Втім, обстріл цивільного населення, яке росЗМІ ігнорують, говорить про інше.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!