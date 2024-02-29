А що сталося: Росія планує відновити виробництво літаків А-50
В Росії анонсували перезапуск виробництва літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Там це рішення підкріпили "вагомим" поясненням.
Ввечері 23 лютого стало відомо про збиття ворожого А-50. Це вже друге повітряне судно далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, яке вдалося ліквідувати українським Силам з початку 2024 року.
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Перезапуск виробництва А-50 в Росії
Ряди російської авіації зменшилися через знищення українськими Силами літаків А-50 ввечері 23 лютого. Після цього в Росії раптом вирішили "надати другого дихання" виробництву літака ДРЛС А-50.
Вже сьогодні, 29 лютого, в росЗМІ поширили заяву гендиректора російської корпорації "Ростех" Сергєя Чемезова про відновлення виробництва літаків А-50.
Чемезов пояснив це тим, що такі літаки потрібні збройним силам Росії. Однак це не єдина причина, яку він озвучив. Що більше, у Росії почали фантазувати про "успіх експорту" цих повітряних суден.
Так, за словами гендеректора "Ростех", перезапуск виробництва А-50 також роблять і через те, що вони нібито "дуже добре йдуть на експорт".
"Ростех" планує відновити колишній випуск літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, оскільки він потрібний зс Росії і "дуже добре йде на експорт",
– заявив голова "Ростеха" Сергєй Чемезов.
Знищення А-50: основне
- Другий російський літак А-50 назавжди "приземлили" над Азовським морем.
- У збитому ворожому повітряному судні перебував екіпаж із 10 росіян. У Головному управлінні розвідки повідомили, що всі окупанти на борту загинули. Серед загиблих було 5 майорів, 3 капітани, прапорщик та лейтенант.
- Така втрата є доволі серйозною та однозначно послаблює потенціал ворога.
- Відомо, що літак окупантів зазнав катастрофи в районі села Трудова Вірменія в Краснодарському краї. З'явилися супутникові кадри з місця падіння ворожого борта.
- Сьогодні, 29 лютого, речник Повітряних сил заявив, що російських літаків А-50 не спостерігають в небі уже четвертий день.