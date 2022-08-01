У росії капітан під час параду використав бретельку від бюстгальтера для утримання кашкету

"Друга армія світу" не втомлюється демонструвати свої військові новинки. Лише росіяни можуть знайти військове застосування для бретельки від бюстгальтера.

Нещодавно російські вмф святкували своє "професійне свято". Як завжди, не обійшлося без божевільних фейлів.

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Бретелька від бюстгальтера на обличчі капітана окупантів

На параді в честь "свята" капітан І рангу атомного підводного човна "Вепр" в Кронштадті засвітився перед камерами. Він вирішив продемонструвати інноваційність російської армії на увесь світ.

Як з'ясувалося, втримати кашкет на голові було для нього справжньою проблемою. Капітан знайшов просто геніальне рішення – причепив на нього бретельку від бюстгальтера. Це настільки феєрично, що не потребує зайвих коментарів.

Інновація від капітана російського атомного підводного човна / Фото СтратКом ЗСУ

Війна росії з Україною: останні новини

росіяни не зупиняються демонструвати, що для них не існує жодного морального дна. Вони вирішили провести рок-концерт на розбомбленій ними "Азовсталі".

Окупанти вражені силою та безстрашністю української армії. До них починає доходити, що ніяка перемога їм не світить.

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