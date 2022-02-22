У Росії кажуть, що "кордони" псевдореспублік на Донбасі визначать у майбутньому

У Москві заявили, що "кордони" псевдореспублік на окупованому Донбасі визначатимуть пізніше. А також додали, що Росія насамперед нібито "повинна була зупинити там події, пов'язані з людськими жертвами".

Відповідну заяву про "межі" квазіреспублік, які напередодні визнав очільник Кремля, зробила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

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Росія про "кордони псевдореспублік" Донбасу

Захарова, коментуючи "кордони псевдореспублік" з окупованих частин Донеччини та Луганщини, вдала, що Росія начебто мала благі наміри. Вона цинічно зазначила, що "головною справою в цьому випадку було зупинити розвиток подій, пов'язаних із людськими жертвами".

Все інше – розвиток державності, встановлення дипломатичних відносин – звісно, ​​справа майбутнього. Це питання майбутнього, яке вирішуватиметься,

– сказала речниця відомства.

До слова, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, відповідаючи на таке ж запитання, заявив, що Росія "визнає ті межі, у яких псевдореспубліки проголосили себе".

Визнання Росією бойовиків на Донбасі: коротко

21 лютого Путін оголосив про визнання псевдореспублік бойовиків на тимчасово окупованих територіях України. Після цього він підписав відповідні договори про "дружбу" з ватажками бойовиків.

Далі очільник Кремля віддав наказ ввести російські війська на окуповані території Донбасу для начебто "підтримки миру".

Рішення Путіна підтримав очільник Сирії Башар Асад, хусити в Ємені, невизнані республіки на окупованій території Грузії, Куба, Венесуела та Нікарагуа.

Однак цивілізований світ критично відреагував на дії Путіна. Велика Британія ввела санкції проти кількох російських бізнесменів та банків, Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Санкції обіцяють в США та ЄС.

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