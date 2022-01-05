У Росії кажуть, що не евакуйовували до себе Токаєва

У Кремлі заявили, що не евакуйовували до себе Касима-Жомарта Токаєва. Мовиться про президента Казахстану.

Відповідну заяву оприлюднили російські ЗМІ з посиланням на джерела у владі. Це відбувається на тлі масових протестів людей у країні.

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У Кремлі кажуть, що не евакуйовували Токаєва

У Москви немає даних про евакуацію Токаєва до Росії, ситуація поки що не вимагає такого кроку,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що вранці 5 січня Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду. Передумова – протести, які охопили Казахстан, адже люди вимагали зниження цін на газ. Потім вже – відставки уряду, зведення нових фабрик і заводів та скорочення безробіття.