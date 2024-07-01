Відправляють на фронт навіть "калік на милицях": чому в Росії вдаються до таких дій

Російські пропагандисти скаржаться на командування ворожої армії через рішення відправляти на фронт "калік на милицях" безпосередньо зі шпиталів. "Інвалідні війська" формують у так званій "ЛНР".

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що подібний "непотріб" зазвичай відправляють до Луганської області. Росіяни чомусь не дуже її полюбляють порівняно з Донецькою.

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Охочих воювати все менше

Каліки, яких з лікарняних ліжок відправляють на фронт, навіть записали відео, де обурюються ставленням до них з боку російського командування.

Ситуація критична, проте цілком зрозуміла. Навіщо їм платити за поранення, відновлення, якщо можна просто їх позбавитись на фронті. Яка різниця, кого кидати у "горнило" війни,

– зауважив він.

За останні місяці суми, які росіянам сплачують, щоб вони йшли воювати в Україну, значно зросла. Вона сягає 300 – 400 тисяч рублів на місяць. Також Владімір Путін підписав указ щодо щомісячних компенсаційних виплат військовим.

"Росіян, які хочуть воювати за такі шалені кошти, стає менше. В Росії кількості військових, яка є на сьогодні, наразі достатньо. Проте ціна "гарматного м'яса" зросла порівняно з 2022 роком у 2 – 2,5 раза. Саме тому таких інвалідів на фронті буде все більше", – наголосив Андрющенко.

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