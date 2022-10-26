Божевілля над Чорнобильською АЕС: у Росії лякають провокацією з "брудною бомбою"

Росіяни знову цинічно звинуватили Україну у нібито підготовці до провокації з використанням "брудної бомби". Попри те, що небезпека йде саме від країни-агресорки, вони розповідають про міфічний "план України" з використання цієї зброї.

Про це пишуть низка російських ЗМІ. Вони вчергове оббрехали Україну у тому, що збираються зробити самі.

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Що кажуть російські пропагандисти

Провладні "журналісти" заявили, що фахівці українського підприємства "Південмаш" нібито підготували муляж ракети комплексу "Іскандер", який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім "збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС" силами української ППО та заявити про пуск ядерного заряду російськими збройними силами.

Після того, як муляж зіб'ють, київська влада має намір показати західним та українським ЗМІ фрагменти макета та елементи електроніки нібито ракети "Іскандер", щоб переконати західну громадськість у причетності Росії,

– мовиться у повідомленні.

У НАТО розгромили заяву Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Україна не готує "брудну бомбу". Він заявив, що звинувачення щодо України є хибними, а оцінка Путіна ядерної зброї небезпечна і безрозсудна.

Росія звинувачує інших у тому, що збирається робити сама,

– наголосив він.

Як Україна та світ реагує на можливість застосування "брудної бомби" Росією

Український президент Володимир Зеленський заявив, що звинувачення Росії свідчать про те, що Москва планує застосувати тактичну ядерну зброю і намагатиметься звинуватити Київ.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звинувачення Росії щодо підготовки Україною застосування "брудної бомби" є частиною нового етапу кампанію з дезінформації цивілізованого світу. Резніков наголосив, що Україна є надзвичайно відповідальною у питаннях ядерної безпеки.

А президент США Джо Байден наголосив, що Росія "зробить неймовірно серйозну помилку", якщо використає тактичну ядерну зброю.

Що таке брудна бомба Це радіологічна зброя, різновид зброї масового ураження. Малопотужний ядерний боєприпас – це контейнер з радіоактивними ізотопами та власне бомбою, тобто – зарядом вибухової речовини. Під час підриву контейнер з ізотопами руйнується, а радіоактивна речовина розсіюється ударною хвилею. Кількість жертв може обчислюватись десятками людей.

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