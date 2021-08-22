У Росії масштабні пожежі охопили національний парк: рух поїздів призупинили

У Росії спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив національний парк у Самарській області

За інформацією російських журналістів, пожежа розпочалася через підпал трави. Вогонь спалахнув ще 21 серпня у селі Гвардійці, де вщент знищив 14 житлових будівель.

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Згодом полум'я перекинулося на територію національного парку "Бузулуцький бір". Окрім цього, від вогню постраждали будинки в селі Тургенівка неподалік від Гвардійців.

Масштаби лісової пожежі в Росії

Станом на ранок 22 серпня пожежа охопила близько 100 гектарів. Вогонь міг поширитися ще на 2 населені пункти – Борське і Німчанка. В Самарському упрвлінні з надзвичайних ситуацій підкреслили, що стрімке поширення пожежі пов'язане з аномальною 40-градусною спекою та поривами вітру до 20 метрів за секунду.

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Для подолання загоряння скерували пожежні поїзди зі Самари, Кінелю та Красногвардійця. Загалом залучили 332 рятувальники та 78 одиниць техніки. У суботу, 21 серпня, над лісами працював літак Іл-76, який вилив 42 тонни води. У неділю, 22 серпня, до роботи залучили вертоліт Мі-8.

У зв'язку з пожежею, призупинили рух 3 поїздів з Москви. Пасажири не змогли потрапити в Оренбург та Орськ.

Лісові пожежі у Самарській області / Фото користувачів Twitter

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