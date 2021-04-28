У Росії мають зрозуміти, що сенсу вести війну немає, – експерт Хара

Володимир Зеленський хоче зустрітися з Володимиром Путіним у Ватикані. У Кремлі навряд на таку пропозицію погодяться. Насамперед вони мають зрозуміти, що сенс вести війну – відсутній.

Таку думку висловив експерт із питань зовнішньої політики фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара. Він вважає, що допоки не припиниться війна й не повернуть окуповані Росією території, сенсу покращувати "двосторонні взаємини" з Росією абсолютно немає.

Увага Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Ватикані

За словами експерта, треба навпаки відрізати зв'язки, щоб у Москви не було важелів впливу на Україну.

Безумовно, є сенс готуватися до перемовин з Путіним, але ми маємо поставити певні "підпірки" і свою позицію у вигляді підтримки західних партнерів та наших громадян. Вони мають зрозуміти, що сенс вести війну – відсутній,

– наголосив Хара.

Чи пристануть на пропозицію у Кремлі

На запитання, чи погодяться росіяни зустрітись з українським президентом, фахівець із питань зовнішньої політики відповів: "Я думаю, що ні. Оскільки насамперед Путін чітко висловив питання, які хоче обговорити, якщо зустріч відбудеться двосторонньою – і там немає питань Донбасу". Він також наголосив, що при цьому, йому, безумовно, не можна вірити.

У Кремлі начебто підтримали ідею Зеленського про зустріч з Путіним. Однак

: перемовини стосуватимуться лише двосторонніх відносин між країнами. Тому питаннь окупованого Донбасу російський президент торкатись не буде.

"Фактично, якщо український президент казатиме, що він зацікавлений у питаннях війни та окупованого Криму – ця зустріч не може відбутися з огляду на жорстку конструкцію, яку нам нав'язує Росія", – вважає Хара.

Путін казав, чого хоче, – Хара

Експерт додав, що для Кремля найбільш важлива річ – це потуга, збройні сили, а не якісь моральні цінності. Тому апелювання Зеленського до того, що Ватикан і Папа Римський може бути неупередженим посередником, на його думку, – це емоції.

"Найважливіша річ – це силовий потенціал, як його можна стримувати і як змінити ситуацію на містах. Власне, Путін казав, чого він хоче. Він нас лякає, лякає Захід і може завдати нам великої шкоди. Ми маємо якось відповісти, інакше в таких зустрічах немає сенсу", – підсумував він.

Хара прокоментував потенційну зустріч Зеленського з Путіним: дивіться відео