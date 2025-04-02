Бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області: пілот помер

Надвечір 2 квітня стало відомо, що в Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-23М3. На борту були люди. 24 Канал зібрав деталі.

Що відомо про аварію Ту-23 у Росії 2 квітня

Про можливу авіакатастрофу спершу написав у своєму телеграм-каналі російський пропагандист, близький до авіаційних кіл. Утім, він відомий численними фальсифікаціями, тож не було ясно, чи аварія справді сталася.

Проте те, що він пише про втрати російської авіації, зазвичай підтверджується. Так і сталося: досить швидко в міноборони держави-агресора повідомили про катастрофу.

Стратегічний ракетоносець Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області, екіпаж катапультувався, льотчик загинув,

– написали там.

Слід зазначити, що такий бомбардувальник коштує майже 300 мільйонів доларів. Та і загалом втрати стратегічної авіації дуже відчутні.