Затиснутий у лещатах обставин: який крок Путіна може спровокувати бунт офіцерів

Владімір Путін стрімко втрачає свій авторитет серед так званих "еліт" та громадськості. Не виключенням є і його військові. Якщо російський диктатор припуститься однієї помилки, може статися бунт серед офіцерів.

Про це 24 Каналу заявив російський політолог Аббас Галлямов. Зокрема, мовиться про покарання, які очільник Кремля може запровадити "за погану службу".

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Путін на роздоріжжі

Путін програє у війні і йому вкрай треба підвищувати ефективність своєї армії. Він має дуже кепський авторитет, а тому погрожувати чи "пресувати" їх не може, відзначив Галлямов. Такі дії можуть спровокувати значний сплеск обурення.

"В Росії прийнято вважати, що військові не беруть участі в політиці. Хоча в історії було декілька таких прикладів: це і бунти, і декабристи. Теоретично вони можуть піднятися", – припустив він.

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Тому російський диктатор опинився на роздоріжжі. З одного боку йому не вигідно зайвий раз "гнівити" військових. З іншого – треба щось робити з їхньою роботою.

Він опинився затиснутим в лещатах обставин і обирає між поганим і геть поганим,

– додав Аббас Галлямов.

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