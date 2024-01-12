Поки тримаються на 2 речах: Подоляк сказав, що може викликати бунт у Росії

В Росії проблеми з опаленням. Мешканці низки міст Московської області буквально замерзають у своїх будинках і змушені розпалювати багаття на подвір'ях, аби зігрітися.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу припустив чи стане це поштовхом до всенародного бунту.

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Як в Росії почнуться бунти

Минулого року Росія лякала європейські країни, що вони замерзнуть без її газу. Утім, їхні прогнози не збулися як тоді, так і зараз. Ба більше – Росія сама наразі замерзає.

"По-перше, без російського газу ніхто ніколи не замерзне. Це фікція. Російський газ є чи його немає – це не проблема взагалі. (Віра у безальтернативність російського газу – 24 Канал) це проблема пропаганди й довіри до цієї пропаганди, яка довгий час існувала в низці європейських країн. Без російського газу можна спокійно і без жодних проблем існувати, що сьогодні Європа й демонструє", – відзначив Подоляк.

Інший бік історії – Росія й раніше мала подібні "холодні проблеми", адже це країна, яка не вміє робити життя комфортним та правильно керувати процесами.

Чи може це викликати певні бунтарські настрої всередині країни-окупантки – на це вплинуть інші фактори. За словами радника голови ОПУ, попри відсутність альтернативної інформації в Росії, віра в єдиного і непохитного лідера (Путіна) втрачається.

І тому безумовно лояльності і єдності все менше. Довіри до достатньо боязливого Путіна та силової вертикалі все менше. І от такі прояви, як виставка "Замерзаюча Європа в Росії" паралельно з самообстрілами Воронежа, Бєлгорода, Калуги та інших регіонів (сприяють зменшенню довіри до російської влади – 24 Канал). Росія сама себе обстрілює, бо вона так воює,

– сказав посадовець.

Крім цього за два роки повномасштабної війни Росія отримала тисячі загиблих, поранених та інвалідів. Назад повертаються в'язні, яких свого часу витягнули з-за грат і відправили на фронт – тепер такі одиниці в Росії вважаються "героями", а кримінальна обстановка лише погіршується.

"Усе це разом приведе до соціальних потрясінь в Росії. Сьогодні певна єдність в Росії тримається на двох речах. Перша – вони з задоволенням читають всі песимістичні публікації. Їм здається, що, мовляв, трошки досидимо, і там (в Україні та на Заході – 24 Канал) всі зламаються і скажуть: "Гори воно все синім полум'ям". Друге – вони тримаються на тому, що лінія фронту не обвалилась і суттєвих тактичних поразок немає", – сказав Подоляк.

Як тільки будуть тактичні поразки, а в медіа зменшиться рівень штучної "песимізації", тоді в Росії почнуться інші соціальні процеси. Першою стабільність може посипатися у маленьких містах, де пройдуть масштабні маніфестації проти влади. Як наслідок – це потягне ланцюжком відповідні процеси й в інших регіонах.

Що відзначив Михайло Подоляк: основні тези