У Росії назріває жіночий бунт: дружини окупантів масово скаржаться на дії командирів

Дружини мобілізованих росіян вимагають їхнього повернення з фронту. Також жінки окупантів звинувачують владу у брехні та відсутності допомоги.

Жінки з Ульянівської області скаржаться, що командири кидають мобілізованих на передову, спорядження немає. Натомість рідних окупантів, які намагаються донести ситуацію до ЗМІ та влади, звинувачують у поширенні фейків.

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Що передувало

Це трапилось після того, як 70 жінок із Вологодської області заявили, що вирушають за своїми чоловіками до тимчасово окупованого Старобільська Луганської області. Нагадаємо, що дружини окупантів записали відеозвернення до губернатора Олексія Руського та "вищих інстанцій», у якому розповіли, що мобілізовані потрапили на фронт взагалі без підготовки.

Це не фейки, як кажуть у наших новинах. Це правда. Я розумію, що то війна. Але вона нам не потрібна,

– сказала одна із жінок

В Улянівській області назріває бунт

Жителі Улянівської області теж почали писати про жахливі умови їхніх чоловіків на фронті. Жінки розповідають, що чоловіків відправляють на вірну смерть без підготовки, а часто їжі, води та речей. Зокрема мобілізованих 30 вересня командири кинули просто в полі.

Жінки "мобіків" вирушили на Луганщину