У Росії назвали умову, за якої можуть застосувати ядерну зброю

У Генштабі збройних сил Росії заявили, що держава не має наміру застосовувати ядерну зброю для нападу на союзників. Однак це можуть зробити за однієї умови.
Зокрема, ядерні боєголовки запустять в хід у разі аналогічної атаки ззовні. Таку думку висловив глава військового відомства Росії Валерій Герасимов під час Московської конференції з міжнародної безпеки.
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Боєголовки мають "оборонну функцію"
За словами Герасимова, ядерна зброя є "елементом стратегічної стабільності" росіян. Як він зауважив, у разі загрози держава залишає за собою право натиснути "червону кнопку".
Наші ядерні боєголовки мають виключно оборонну функцію, коли мовиться про загрозу руйнування самої держави зовнішньою агресією,
– наголосив генерал російської армії.
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Ядерна зброя у світі: коротко
- У Стокгольмському інституті дослідження проблем миру повідомили, що кількість розгорнутих ядерних боєприпасів у 2021 році зросла від 3 720 до 3 825. Близько 2 000 з них перебували в стані підвищеної боєготовності.
- Росія збільшила загальний військовий ядерний арсенал на близько 180 боєголовок, розгортаючи більшу кількість міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування і балістичних ракет на субмаринах.
- Варто зауважити, що Росія та США володіють понад 90% світової ядерної зброї. Крім того, країни мають програми щодо заміни та модернізації ядерних боєголовок, ракетних й авіаційних систем доставки та виробничі потужності.