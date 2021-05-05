Росії не потрібен мир в Україні, – штаб ООС про обстріл лікарні в Красногорівці

Російські окупанти обстріляли лікарню з 45 пацієнтами у Красногорівці. Українська сторона вже повідомила про порушення представників ОБСЄ та наголошує, що дії Росії свідчать про те, що їй мир не потрібен.
Джерело:фейсбук ООС
У штабі повідомили, що російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру – лікарню у Красногорівці. Цим бойовики порушили мінські домовленості.
До теми Окупанти обстріляли лікарню в Красногорівці з 45 пацієнтами
Реакція України на обстріл лікарні
Українська сторона також нагадала, що обстріл об'єктів цивільної інфраструктури є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Цілеспрямовані обстріли населених пунктів дестабілізують ситуацію біля лінії розмежування та наражають на небезпеку мирних жителів.
Російській Федерації не потрібен мир в Україні, вона робить все для продовження бойових дій та загострення ситуації на Сході України,
– зазначили в штабі ООС.
За фактом порушення Україна зібрала докази та скерувала ноту на адресу керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Окупанти обстріляли лікарню на Донбасі: основне
- Російські найманці 4 травня протягом години, починаючи з 21:25, вели вогонь з гранатометів, мінометів калібру 120 міліметрів та БМП у напрямку населеного пункту Красногорівка.
- Внаслідок обстрілу пошкодження отримала центральна лікарня, розташована на вулиці Нахімова, 1а, медичний автомобіль та навколишні будівлі.
- На момент обстрілу у лікарні перебували 45 хворих, які лікуються від коронавірусу.
- У будівлях повибивало шибки, пошкодило лінію електропередач.
- На щастя, з пацієнтів і лікарського персоналу ніхто не постраждав.
- Поліція кваліфікувала подію як терористичний акт.
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